Un corso di vela per le ragazze e i ragazzi di Fiumicino

Fiumicino – “L’assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con il Circolo velico di Fiumicino ha pubblicato un avviso pubblico per un corso di vela destinato alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni”. Lo fa sapere l’assessora Erica Antonelli.

“Il nostro è un comune costiero – sottolinea – e un corso come questo, oltre ad essere un’attività ricreativa, serve ad avvicinare i più giovani al mondo della vela e della nautica che sono un punto fondamentale della nostra identità. Ringrazio il Circolo Velico che collabora fattivamente alle iniziative del Comune in questo senso”.

“Siamo stati entusiasti di collaborare a questa iniziativa insieme all’amministrazione – commenta Franco Quadrana, presidente del Circolo Velico – perché riteniamo che sia importante avvicinare i giovani alle attività legate al mare”.

“Il corso permetterà a 20 giovani di acquisire le competenze base per la guida di imbarcazioni a vela usufruendo degli istruttori del Circolo velico – spiega l’assessora -. Possono partecipare ragazze e ragazzi residenti nel nostro comune che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano compiuto i 30 anni. Inoltre, i partecipanti non dovranno avere già altri titoli di formazione sulla navigazione a vela”.

“La partecipazione è gratuita con il solo costo dell’iscrizione alla Federazione Italiana Vela, necessaria per le coperture assicurative – prosegue l’assessora -. I partecipanti, sulla base delle richieste pervenute, saranno selezionati rispettando la parità di genere”.

“Le domande – conclude Antonelli – dovranno pervenire entro il 15 dicembre via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it oppure tramite raccomandata A/R a Comune di Fiumicino – Area Sviluppo Economico – Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (Rm), o consegnate a mano all’Ufficio protocollo apertura al pubblico il martedì ore 15-17 e giovedì ore 9 -12”.

L’avviso completo con i requisiti e le condizioni di partecipazione e il modulo per presentare la domanda, sono reperibili a questo link (clicca qui).

