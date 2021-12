Assembramento e niente mascherina in un locale del centro di Roma: denuncia e multa

Roma – Proseguono i controlli della Polizia Locale Roma Capitale sul rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. In particolare le verifiche hanno riguardato l’osservanza delle norme su Green Pass, Super Green Pass e il corretto uso dei dispositivi di protezione, con maggiore attenzione alle zone più frequentate del Centro Storico e di altri quartieri della Capitale. Circa mille solo le verifiche effettuate ieri sera nei locali pubblici, dove in alcuni casi sono state riscontrate irregolarità riguardanti il Super Green Pass. A queste si aggiungono i costanti accertamenti per il rispetto delle misure previste per i mezzi pubblici e l’uso delle mascherine come da ordinanza 220/2021.

Nell’ambito dei controlli di ieri sera, le pattuglie sono intervenute in un noto locale del Centro Storico: all’interno presente oltre il triplo delle persone consentite. Per tale motivo il gestore è stato denunciato. Scattate anche sanzioni per le violazioni di diverse norme sulla salute pubblica, come il mancato uso delle maschere e nessuna osservanza del distanziamento. A seguito dell’intervento degli agenti della Polizia Locale il gestore ha provveduto all’immediata chiusura del locale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

