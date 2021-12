Covid-19. Calabria, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige in zona gialla: le nuove regole

Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre – con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige – e scattano nuove regole tra mascherina, ristoranti e bar al chiuso.

Un’altra regione lascia la zona bianca, come stabilisce l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.

La ‘retrocessione’ prevede nuove regole, a cominciare dalla principale misura: la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto.

Per il resto, il punto di riferimento rimane il Super green pass: il certificato riservato a vaccinati e guariti garantisce l’accesso ad una serie di attività e di servizi. Il Super green pass consente di entrare nei ristoranti al chiuso e sedersi al tavolo.

In generale, il passaggio in zona gialla determina la riduzione a 4 posti al tavolo, dettaglio non trascurabile nel periodo di Natale. Dimezzata, inoltre, la capienza di cinema e teatri. (fonte: Adnkronos)