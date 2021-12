Fiumicino: ecco l’incrocio maledetto, dove se muori… hai pure torto

Fiumicino – “Il tratto di via dell’Aeroporto in direzione Fiumicino, coincidente con l’incrocio di via Monte Cengio (e viceversa, per chi viene dal viadotto) – è un pericolosissimo assurdo stradale. Ma come al solito nessuno ci fa caso, finché non ci scappa il morto. E, paradossale ma vero, se qualcuno morisse… sarebbe pure colpa sua”. La denuncia, clamorosa, viene dal direttivo di Forza Italia Fiumicino, dopo un accurato sopralluogo effettuato con la redazione del Faro online.

“La situazione che si è venuta a creare – spiega Giancarlo Petrarca, di Forza Italia, ex assessore alla Vigilanza Urbana, Polizia Municipale e Sicurezza urbana e stradale a Fiumicino – è assurda. Chi deve uscire dal comprensorio di via Monte Cengio, si ritrova un semaforo a luce gialla lampeggiante. Dunque può passare ma facendo attenzione.

Peccato però che il semaforo su via dell’Aeroporto, invece di essere anch’esso giallo lampeggiante, è costantemente verde, dunque con un perenne via libera alle auto che da Ostia vanno verso l’aeroporto. Come immettersi dunque? Approfittando dei rari momenti di passaggio più diradato, ma rischiando tantissimo. La manovra va fatta velocemente, e in caso di incidente, chi viene dal semaforo verde avrà sempre ragione. E se lo schianto, Dio non voglia, fosse mortale, nessuno ripagherebbe la famiglia della vittima ‘costretta’ ad improvvisarsi stuntman per uscire dall’incrocio di casa, magari per andare al lavoro o fare la spesa”.

“E’ una situazione innescata dalla chiusura del semaforo su via Trincea delle Frasche – prosegue la nota di Forza Italia – che tante critiche si è portata dietro ma che il Sindaco non ha mai ritenuto di dover accogliere. Ora chiediamo al Sindaco e all’Anas: chi si prende la responsabilità di un evento drammatico ove mai accadesse? Perché nessuno controlla se le decisioni prese sulla viabilità presentino criticità?”. Peraltro una situazione analoga a quella denunciata per via Monte Cengio, insiste anche su via Cima Cristallo.

Sull’argomento, Forza Italia presenterà un’interrogazione con il suo capogruppo Alessio Coronas, allo scopo di sollecitare il Sindaco a costringere Ansa a dare risposte,

“L’Amministrazione comunale di Fiumicino – commenta il leader del centrodestra, Mario Baccini – invece di sperticarsi su iniziative di mero scopo ideologico, o preoccuparsi di garantire la viabilità solo in funzione aeroportuale, volasse meno alta e scendesse a livello stradale. Perché è lì che si vedono i problemi dei cittadini, ed è per risolverli che sono stati eletti, non per crearli”.

