Fiumicino, Severini: “Un Natale poco trasparente, e come al solito esistono località di Serie B”

Fiumicino – “La continua mistificazione della realtà che il centrosinistra fa ormai da tempo ha davvero stancato. Chiedono formalmente collaborazione fregandosene altamente di creare le condizioni formali per averla. Perché in fondo non la vogliono, preferiscono gestire tutto in proprio”. A parlare è il capogruppo della Lista Civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

“L’ultimo esempio di una serie interminabile – spiega Severini – è costituito dagli Eventi per il Natale. Avevo chiesto una Commissione Capigruppo con il Sindaco ad hoc per discutere dei programmi, capire come coinvolgere tutte le forze associative del territorio e capire i meccanismi di eventuali fondi. Beh, quella Capigruppo e quell’argomento non sono mai arrivati, nessuno ha avuto modo di contribuire, pur volendo; e, cosa ancor più grave, nessuno ha avuto modo di sapere. Tant’è che abbiamo visto il programma a cose fatte.

E guarda un po? Aranova, la prima località del nord, è stata penalizzata, come sempre. Ad esser maligni verrebbe il dubbio che ad essere premiate siano le località corrispondenti a bacini elettorali o gli amici degli amici, alla faccia della parità di diritti di tutti i cittadini ed il tutto nel silenzio dei due esponenti locali del Pd.

D’altro canto potrebbe essere anche solo un modus operandi che ormai non mette più in agenda il confronto né con i cittadini né con l’opposizione. Che fine hanno fatto, ad esempio, le Consulte cittadine, il Bilancio partecipato, gli incontri periodi del Sindaco nel nord del territorio? Il problema non è solo di relazione – prosegue Severini – ma di trasparenza. Quella che manca nelle Commissioni, che non raggiungono il numero legale quando ci sono temi spinosi; quella che manca sul sito istituzionale, dove per trovare qualcosa devi sapere esattamente il nome usato per archiviarla e spesso, una volta aperta, con la scusa della privacy trovi una serie infinita di omissis. Questa non è trasparenza – conclude Severini-, ma ha un nome ben preciso: si chiama presa in giro. O, ad esser più cattivi, dittatura amministrativa”.

