Giornata Internazionale della montagna: perché si celebra l’11 dicembre

La montagna è una dei monumentali elementi naturali più preziosi ed antichi che abbiamo. Per sensibilizzare sull’importanza della sua salvaguardia, l’11 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della montagna.

Tale ambiente è, infatti, costantemente minacciato dalla deforestazione, dallo sfruttamento del territorio, dai tassi di emigrazione, dalle attività minerarie e dal turismo spesso mal gestiti e dannosi per l’ecosistema.

Le origini

La Giornata Internazionale della Montagna ha le sue radici nel 1992 con l’adozione del capitolo 13 dell’Agenda 21 “Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development” in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo.

L’obiettivo della Giornata Internazionale della montagna è proprio quello di far aumentare la consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e si rivolge, in particolare, a coloro che non sono consapevoli dell’importanza delle montagne per la salute ecologica del mondo e il benessere delle persone.

