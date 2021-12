Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che nel corso di venerdì raggiungerà gran parte d’Italia sarà orchestrata da un profondo vortice di bassa pressione che si scaverà proprio sul centro dello Stivale e che nel weekend sfilerà verso sudest fino a raggiungere la Grecia. Sarà alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa, tale da permettere alle precipitazioni anche intense associate alla perturbazione collegata di assumere carattere nevoso fino a quote collinari o di bassa montagna sull’Appennino centro-meridionale. Sulle regioni del Nord invece inizierà a rimontare un campo di alta pressione in espansione dall’Europa sudoccidentale che favorirà condizioni stabili sabato, così come in Sardegna e sull’alto Tirreno, e con il bel tempo che entro la fine della settimana si sarà impadronito anche del resto d’Italia.

METEO SABATO 11 DICEMBRE. Bel tempo al Nord e in Toscana, dal pomeriggio anche in Sardegna, altrove tempo ancora instabile con piogge e rovesci anche intensi tra Marche e Abruzzo e tra bassa Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia, dove saranno possibili temporali e locali grandinate. Entro sera si esauriscono le piogge tra Lazio e Campania con schiarite in arrivo, insiste il maltempo sul settore adriatico centro-meridionale e su quello del basso Tirreno con rovesci anche forti tra Abruzzo e alta Puglia e tra Calabria tirrenica e nord Sicilia, con fenomeni anche temporaleschi. Limite neve sui 400/600m sull’Appennino centro-settentrionale, a tratti più in basso al mattino sulle valli marchigiane, 800/1000m su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiate sulle coste esposte. Temperature in calo al Centro-Sud, in aumento al Nord.

METEO DOMENICA 12 DICEMBRE. Ancora qualche rovescio al mattino sulle regioni del medio-basso Adriatico, su quelle ioniche e del basso Tirreno con ultime nevicate dai 400/700m, in esaurimento in giornata e con tendenza a schiarite. Sul resto d’Italia condizioni di stabilità e bel tempo, ma con tendenza ad aumento delle nubi sulle Alpi centro-orientali e a qualche debole nevicata sui settori di confine dai 1100/1400m. Venti tesi o forti settentrionali, in attenuazione al Nord. Temperature in lieve aumento al Nord.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: un nuovo impulso freddo di matrice Nord Atlantica transiterà sulle regioni del medio Tirreno, favorendo l’apporto di correnti da Nordest in quota; tempo a tratti instabile specie sui settori interni (in particolare Umbri) e lungo l’Appennino, con precipitazioni nevose anche a quote collinari, specialmente sull’Umbria centro-orientale, Toscana interna, alto Lazio e reatino. Andrà un pò meglio sui settori occidentali di Toscana e Lazio, con tendenza a progressive e rapide schiarite, che avverranno ovunque entro sera. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti moderati-tesi da Nord. Mare agitato.

DOMENICA: la circolazione depressionaria si allontana definitivamente verso il basso adriatico, favorendo un netto miglioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche. Giornata stabile e ben soleggiata, con solo sottili stratificazioni di passaggio durante il pomeriggio tra Toscana e Umbria. Temperature in calo nei valori minimi, con gelate anche in pianura su Umbria e Toscana, in lieve rialzo nei valori massimi. Venti fino a moderati di Grecale su Umbria e medio-alto Lazio. Mari mosso il Tirreno centrale.

Commento del previsore Lazio

Tempo perturbato di stampo invernale tra venerdì e sabato sulle regioni del Centro Tirreno con fiocchi di neve sin verso la media-medio-alta collina su bassa Toscana, Appennino tosco-umbro, colline perugine, alto viterbese e rilievi dell’Appennino laziale; questo per il sopraggiungere di una massa d’aria artica in veloce transito. Migliora nel corso di sabato, con venti sostenuti di Grecale, molto forti specie su Appennino e sotto costa. Estese gelate domenica tra Toscana e Umbria, lunedì anche sul Lazio ove calmerà progressivamente la residua ventilazione. Tra metà mese e inizio della terza decade possibili pausa anticiclonica, con inversioni termiche nelle valli e foschie nelle ore più fredde del giorno.

(Fonte: 3B Meteo)