Roma, nascondeva in casa mezzo chilo di hashish: giovane pusher in manette

I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un 18enne italiano, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in un parcheggio isolato di via Boccea.

Il 18enne è stato fermato per una verifica e trovato in possesso di decine di dosi di hashish e 90 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione, poco distante, dove hanno rinvenuto mezzo chilo della stessa droga.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

