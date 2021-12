Terracina. Nuovi giochi inclusivi per i parchi, l’Assessore: “Per aiutare i bimbi a socializzare”

Terracina – Nuovi giochi inclusivi nei parchi. Assessore Zappone: “Acquistati 11 giochi con risorse comunali. Partecipiamo anche a bando regionale per ulteriori acquisti. Salto di qualità per ampliare l’offerta ludica e ricreativa per favorire la socializzazione tra i più piccoli”.

L’assessore ai Parchi Emanuela Zappone commenta l’acquisto di giochi inclusivi da parte del Comune: “Stamattina abbiamo proceduto all’acquisto, con risorse comunali, di 11 tra nuovi giochi inclusivi e pannelli sensoriali da installare nel parco della Giovanni Paolo II e in altri parchi cittadini. Si tratta di giochi ai quali possono accedere sia i bambini con disabilità sia i normodotati.

Siamo molto contenti perché pensiamo che stiamo dando un servizio importante che renderà ancora più fruibili per i bambini e per le famiglie i nostri parchi. Mi auguro che le belle notizie potranno proseguire nelle prossime settimane. Infatti abbiamo inviato la domanda per partecipare alla concessione di contributi regionali per l’acquisto di altri giochi inclusivi.

Speriamo nel buon esito dell’istanza e confidiamo di destinare queste eventuali nuove attrezzature al Parco delle Città Gemellate, una delle aree comunali più vaste e meglio attrezzate in cui praticare molteplici attività e per tutte le età, il luogo ideale in cui creare anche quello scambio intergenerazionale che rende una comunità più coesa e più partecipativa alle dinamiche sociali.

I nostri parchi – conclude l’assessore Zappone – sono già dotati di alcuni giochi inclusivi, ma con queste nuove installazioni vogliamo fare un salto di qualità ampliando un’offerta ludica e ricreativa capace di favorire la socializzazione tra i più piccoli, abbattere qualunque tipo di barriera e disegnare quell’equità, materiale e culturale, che consenta a tutti di essere parte attiva della vita di Terracina”.

