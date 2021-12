All’Angelus il saluto speciale del Papa ai bimbi della Prima Comunione di Civitavecchia

Città del Vaticano – Un saluto speciale è arrivato da Papa Francesco al termine dell’Angelus (leggi qui) per i bambini di Civitavecchia presenti in Vaticano: “Saluto i bambini di Civitavecchia che si preparano alla Prima Comunione”. Questa mattina, infatti, piazza San Pietro era gremita di ragazzi e ragazze provenienti da tutti gli oratori di Roma e dintorni per la tradizionale benedizione dei Bambinelli, che dai tempi di Paolo VI arricchisce l’Angelus della Terza Domenica d’Avvento: “Vi chiedo di portare i miei auguri di Buon Natale ai vostri nonni e a tutti i vostri cari”, conclude Francesco.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano