Il dolore del Papa: “Quest’anno fabbricate più armi del 2020: questa non è la strada”

Città del Vaticano – “A me addolora tanto la statistica che ho letto, l’ultima: in quest’anno sono state fatte più armi dell’anno scorso. Le armi non sono la strada”. A dirlo è Papa Francesco al termine dell’Angelus (leggi qui), nel corso di un appello alla pace per l’Ucraina: “Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, per tutte le sue Chiese e comunità religiose e per tutto il suo popolo, perché le tensioni intorno ad essa siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le armi. Che questo Natale del Signore porti all’Ucraina la pace!”.

