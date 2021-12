Il Papa benedice i Bambinelli, Francesco: “Prepariamoci al Natale pensando agli altri”

Città del Vaticano – “Il Tempo di Avvento serve a questo: a fermarsi e chiedersi come preparare il Natale. Siamo indaffarati in tanti preparativi, per regali e cose che passano, ma chiediamoci che cosa fare per Gesù e per gli altri!”.

A dirlo è Papa Francesco durante la tradizionale preghiera dell’Angelus. Affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli e sferzata da un vento gelido, il Pontefice ricorda che nel Vangelo di oggi “a ciascuno è rivolta una parola specifica, che riguarda la situazione reale della sua vita. Questo ci offre un insegnamento prezioso: la fede si incarna nella vita concreta. Non è una teoria astratta e generalizzata, tocca la carne e trasforma la vita di ciascuno. E allora, in conclusione, chiediamoci: che cosa posso fare concretamente? Come posso fare la mia parte?”.

“Prendiamo un impegno concreto, anche piccolo, che si adatti alla nostra situazione di vita, e portiamolo avanti per prepararci a questo Natale. Ad esempio: posso telefonare a quella persona sola, visitare quell’anziano o quel malato, fare qualcosa per servire un povero, un bisognoso, troviamo una cosa concreta e facciamola!”, aggiunge il Pontefice.

E ammonisce: “La vita non è senza senso, non è affidata al caso. No! È un dono che il Signore ci consegna dicendoci: scopri chi sei, e datti da fare per realizzare il sogno che è la tua vita! Ciascuno di noi è una missione da realizzare”. Poi la benedizione dei Bambinelli del presepe portati dai bambini delle parrocchie romane. Questo evento dai tempi di Paolo VI segna la Terza domenica di Avvento che oggi torna in presenza dopo lo stop a causa della pandemia. L’iniziativa è animata dal Centro Oratori Romani. “Saluto i ragazzi e le ragazze che siete venuti con i vostri Bambinelli per ricevere la benedizione, ringrazio il Centro Oratori Romani e vi chiedo di portare i miei auguri di Buon Natale ai vostri nonni e a tutti i vostri cari”.

Francesco saluta poi i fedeli del continente americano che si sono oggi radunati in piazza San Pietro per celebrare, recitando il rosario, la Madonna di Guadalupe. “Cominciamo a preparare il Giubileo guadalupano del 2031 e il Giubileo della Redenzione del 2033, dobbiamo camminare avanti sempre”, dice il Santo Padre citando i due appuntamenti (ma non quello più vicino del 2025). Il Pontefice ringrazia per l’appuntamento pubblico di preghiera di questa mattina, con tanto di Mariachi, auspicando che ci siano ancora eventi così per “il rinnovamento della Chiesa e della società di cui abbiamo tanto bisogno in America e nel mondo”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano