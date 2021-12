Nuoto di fondo, World Series da podio: Gabrielleschi è bronzo

Cinque azzurri nelle World Series di nuoto di fondo sul Mar Rosso, prima delle finali di Abu Dhabi. In acqua alle prime ore del mattino con la temperatura intorno ai 22 gradi. A Eilat Giulia Gabbrielleschi sale sul podio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo sulla 10 chilometri.

La vincitrice dei diecimila di Coppa LEN a Piombino, campionessa europea con il team event al Balaton, è terza e chiude in 2 ore 01’38″30, a tre decimi dalla francese Ocean Cassignol. Vince la brasiliana Ana Marcela Cunha che nuota il quadrilatero lungo 1,666 metri da ripetere sei volte in 2 ore 01’36″60. L’altra azzurra in gara, Barbara Pozzobon, è quinta dopo 2 ore 01’40″00, con 10 centesimi di ritardo dall’olandese Serena Stel e un ampio vantaggio sul resto del gruppo.

Tra gli uomini, assente giustificato Gregorio Paltrinieri, si impone l’ungherese Kristof Rasovszky in 1 ora 49’13″80, seguito dal francese Marc Antoine Olivier (1 ora 49’14″90) e dal tedesco Niklas Frach (1 ora 49’16″70). Il primo degli azzurri è Andrea Manzi, allenato da Lello Avagnano e tesserato con Fiamme Oro e CC Napoli, che nuota in 1 ora 49’18″10 chiudendo al quarto posto. Settimo è Dario Verani in 1 ora 49’53″80 e decimo Matteo Furlan in 1 ora 49’59″80.

Questa in Israele è la penultima tappa di World Series. La finale si disputerà ad Abu Dhabi, negli Emirati Aarabi, il 15 e 16 dicembre. Gli atleti che partono lunedì per Abu Dhabi sono Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Dario Verani (Esercito/Livorno Aquatics), Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Mario Sanzullo (Fiamme Oro/CC Napoli), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros) e Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi). (federnuoto.it)

(Foto Federnuoto)

