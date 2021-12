Supergigante di sci alpino, Brignone da record: “Una vittoria voluta e sudata..”

Straordinaria Federica Brignone che è entrata nell’Olimpo dello sci alpino italiano grazie alla diciassettesima vittoria in Coppa del Mondo in carriera, ottenuta nel supergigante di Sainkt Moritz, che le ha permesso di staccare la leggenda Deborah Compagni -17 a 16 -, come l’azzurra con più vittorie nel massimo circuito.

La campionessa valdostana, dominatrice assoluta in una gara condizionata dal forte vento che ha fatto abbassare la partenza di 400 metri, si è imposta nettamente, facendo la differenza sulle curve del tracciato elvetico con il tempo di 57”81. La 31enne carabiniera è così diventata anche l’atleta più vincente di sempre nel supergigante di Coppa del Mondo, con cinque vittorie, superando la compagna di squadra Sofia Goggia ferma a quattro.

Ma l’incredibile giornata dell’Italia non finisce alla vittoria di Federica Brignone con la doppietta, undicesima nel massimo circuito, ottenuta grazie a Elena Curtoni, al secondo podio in carriera a St.Moritz in una gara quasi casalinga per lei. La 30enne del Centro Sportivo Esercito è riuscita a centrare il secondo posto a 11 centesimi dalla compagna di squadra, mettendosi alle spalle l’americana Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale al podio numero 112 nel circuito, attardata di 43 centesimi.

Il festival tricolore ha visto ben cinque atlete nelle prime dieci posizioni con Sofia Goggia – che ha mantenuto il pettorale rosso da leader della classifica di specialità vista l’uscita di pista di Lara Gut-Behrami – in sesta posizione davanti a Marta Bassino ottava, in ripresa dal problema al piede che l’ha condizionata in questi ultimi giorni, e Francesca Marsaglia in nona posizione. Appena fuori dalle prime dieci Nicol Delago, 15esima mentre Caroline Pichler si è classificata 19esima e Nadia Delago 27esima. Out Roberta Melesi.

Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 525 punti, davanti a Sofia Goggia con 435 punti, che ha scavalcato l’assente Vhlova ferma a 340 punti. Classifica di specialità che vede Goggia saldamente al comando con 220 punti, davanti a Lara Gut-Behrami a 180 e a Federica Brignone a 177.

Federica Brignone: “Una vittoria che va al di là delle cifre statistiche, una delle più belle della mia carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto. Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto alle mie qualità. Oggi quando hanno abbassato la partenza ero quasi preoccupata che la cancellassero! In partenza c’era incertezza e dopo la caduta della Gut, che sembra star bene fortunatamente, mantenere la concentrazione è stato anche più difficile. Ho attaccato il traguardo a tutta, mettendo tutto quello che avevo perché volevo essere veramente veloce. Battere il risultato di Deborah Compagnoni è incredibile anche perché lei aveva Mauro Sbardellotto, che è il mio skiman attuale, e penso sia una bellissima cosa che ci unisce. E’ stata una grande atleta e spero di continuare a vincere. Non sono sola, nel team Italia ci sono tante ragazze che possono vincere tanto come Sofia Goggia e Marta Bassino. Spero di continuare così dopo questo traguardo incredibile. E’ da questa estate che mi diverto, che mi diverto a far le gare, a sfidarmi e ad allenarmi di più, a rischiare la curva più velocemente, a far più fatica ritrovando così il piacere di fare tutto questo e sono contenta di non aver mollato e aver tenuto duro fino a oggi”. (fisi.org)

