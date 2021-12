Usa, tornado devasta 5 stati: 83 morti e decine di dispersi

Sono 83 i morti accertati in Usa dopo il passaggio di 24 potenti tornado che, inusuali per durata e periodo dell’anno, hanno lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in 5 stati Usa, dal Kentucky all’Arkansas.

Le vittime sono state segnalate anche in Arkansas e Illinois secondo la Cnn. E’ stata anche osservata la tromba d’aria con il tracciato più lungo finora mai registrato, oltre 380 km, che ha attraversato quattro stati in tre ore.

A Monette è stato scoperchiato il tetto di una casa di riposo con 86 letti, a Mayfield numerosi operai sono rimasti intrappolati fra le macerie di una fabbrica di candele e in Kentucky un treno è stato rovesciato. Il tornado ha distrutto anche un deposito di Amazon in Illinois.

(Il Faro online)