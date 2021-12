È incredibile il comfort garantito dalle caldaie murali, sebbene si tratti di prodotti leggeri, compatti, inseribili in qualunque contesto abitativo riescono comunque a scaldare l’intera casa e a fornire la giusta acqua calda da erogare nei sanitari e nel lavandino. Difatti sono pensate proprio per gli appartamenti, da installare adeguatamente a seconda delle norme previste dalla legge, è possibile farsi fornire una consulenza prima di comprarle per essere sicuri di investire al meglio le proprie risorse. Il momento dell’acquisto della caldaia è molto importante, perché dovremmo utilizzarla nei 10 anni successivi come minimo. Perciò è importante che sia della potenza giusta, che sia di un’alta classe di efficienza energetica, che venga mantenuta correttamente e adeguatamente dal punto di vista della manutenzione. Solo in questo modo ci garantiremo delle bollette di un giusto importo. Dal momento che l’efficienza della caldaia dipende molto dal suo stato di usura, bisogna che esso venga controllata periodicamente da un tecnico certificato. Perciò, è auspicabile che una volta all’anno la caldaia riceva un’opera di manutenzione ordinaria. Si tratta tutto sommato di contattare un tecnico che venga a domicilio a ripulire la caldaia dei fumi della combustione che si trovano all’interno della camera di combustione e non sono stati espulsi.

Ad oggi la maggior parte delle persone monta una caldaia a condensazione, che recupera i fumi per poi trasformarli in condensa e allo scopo di rimetterli in circolo come forma di energia. Si tratta di una tecnologia particolarmente sofisticata che già consente un grandissimo risparmio rispetto al passato, oltre alla sicurezza di avere un dispositivo che non è inquinante.

Come gestire la propria caldaia a condensazione al meglio? Scopriamolo.

La caldaia a condensazione è un prodotto che è stato caldamente raccomandato dagli organi istituzionali europei, per andare a contrastare il fenomeno dell’innalzamento del riscaldamento globale.

Grazie alle sue minori emissioni inquinanti, infatti, si rivela un prodotto efficiente ed ottimizzato.

Di norma non è possibile effettuare una manutenzione da soli ed è anche sconsigliabile, perché bisogna sempre ricordarsi che dentro la caldaia avvengono dei fenomeni di combustione che la portano ad altissime temperature e che è un dispositivo che deve essere sempre tenuto in sicurezza. Una volta ripulita la camera di combustione, che è quella zona della caldaia dove si incontrano il combustibile e il comburente, il tecnico monitorerà uno per uno tutti i componenti principali del prodotto. In particolar modo si concentrerà sull’osservazione del bruciatore e dello scambiatore di calore perché sono tra le componenti fondamentali per il suo funzionamento e che nel ciclo di vita di una caldaia devono essere cambiate almeno una volta proprio per il loro stato di usura.

Rivolgersi ad un centro di assistenza a marchio garantisce la possibilità di avere dei tecnici a propria disposizione che conoscono perfettamente il prodotto che abbiamo in casa, che abbiano un pieno accesso ai pezzi di ricambio originali, che siano formati e possono mettere a tua disposizione la manualità necessaria a portare a termine l’intervento nel migliore dei modi. Puoi richiedere un preventivo per la manutenzione in qualunque momento.