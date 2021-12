Cavalieri della Roma, a Lorenzo Patta e Sonia Malavisi la prestigiosa nomina

Roma – Sabato 11 dicembre, presso la suggestiva cornice di Palazzo Brancaccio in Roma, si è svolta la 23esima edizione della ‘Nomina dei Cavalieri della Roma – premio Lino Cascioli’, nata nel 1999 per volere del grande giornalista e di Antonio Calicchia, attualmente presidente dell’Associazione Cavalieri della Roma.

Tra nomi illustri dello sport e del giornalismo del nostro Paese, nominati cavalieri per questa edizione anche due atleti delle Fiamme Gialle: il velocista Lorenzo Patta, campione olimpico nella staffetta 4×100 ai recenti Giochi di Tokyo 2020 e Sonia Malavisi, campionessa italiana assoluta nel salto con l’asta.

Durante la cerimonia, alla quale erano presenti numerosi personaggi della politica e dello spettacolo nominati Cavalieri nel corso degli anni, tra cui il Vicepresidente della Giunta Regionale Lazio, Daniele Leodori, l’attore Antonio Giuliani e l’attrice Matilde Brandi, sono stati ricordati anche i “grandi” Cavalieri scomparsi, come Gigi Proietti ed Ennio Morricone, figure che hanno sempre sostenuto la squadra con la stessa passione, sia nei momenti di gioia che di sconforto.

Non poteva mancare la partecipazione della A.S. Roma, per amore della quale ha motivo di esistere l’evento. Alla cerimonia hanno infatti presenziato la Consigliera d’Amministrazione A.S. Roma Avv. Benedetta Navarra che ha portato i saluti ufficiali della Società, il Director del Roma Department Dr. Francesco Pastorella ed il responsabile della comunicazione giallorossa, il giornalista Luca Pietrafesa.

Infine, gli atleti gialloverdi Patta e Malavisi, insieme a tutti i presenti, hanno fatto visita, rimanendone ammirati, alla Mostra UTR “La storia della Roma attraverso le maglie”, un’esposizione di 101 maglie della Roma, da quelle che hanno fondato il club, fino all’ultima indossata nell’attuale stagione calcistica 2021/2022.

