Cerveteri, incendio nella chiesa di San Francesco: in fiamme la sagrestia

Cerveteri – Un delicatissimo intervento dei Vigili del fuoco di Cerveteri è stato necessario ieri pomeriggio alle 17 e 30.

I Vvf della 26A hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incendio nella Chiesa di San Francesco d’Assisi in Cerenova.

L’incendio si era sviluppato all’interno del locale Sacrestia. Arrivati immediatamente sul posto e nonostante la mole di fumo che rendeva la visibilità pari a zero, i soccorritori, indossati gli autorespiratori, sono riusciti ad estinguere rapidamente le fiamme salvaguardando l’integrità dell’intera struttura.

Le cause sono in corso di accertamento. Non si è registrato nessun ferito. Sul posto erano presenti i Carabinieri e il personale sanitario del 118.

