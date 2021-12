Civitavecchia, vendeva alcolici dopo la mezzanotte: multato un minimarket

Civitavecchia – Intensificati i controlli degli agenti del Commissariato di Civitavecchia per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Tra sabato e domenica sono state sottoposte a controllo green pass 268 persone e 43 attività commerciali fra le più frequentate dalla movida.

Durante i controlli, è stato sanzionato un minimarket per la vendita di alcolici oltre le ore 24.00, per la mancata esposizione dell’orario di chiusura e per la vendita d’asporto di bevande in contenitori di vetro. Per quest’ultima infrazione, è stato fermato nei pressi del negozio e multato anche un giovane, al quale erano appena state vendute una bottiglia di vodka ed una di prosecco.

Nella notte scorsa, inoltre, è stato denunciato a piede libero un uomo che, in stato di ubriachezza, ha opposto resistenza a pubblico ufficiale e rifiutato di fornire le proprie generalità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

