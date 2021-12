Auto in fiamme sulla Colombo: traffico paralizzato verso Ostia

Ostia – Un’auto in fiamme sta paralizzando il traffico sulla via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia.

Il veicolo ha preso fuoco nel tratto di strada compreso fra l’incrocio con via di Mezzocammino e quello con via di Malafede. Ancora sconosciute le cause dell’incendio, esploso intorno alle ore 18 di lunedì 13 dicembre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del X Gruppo Mare.

Al momento, il traffico viene deviato all’altezza di via di Mezzocammino.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online (Foto © Franco Serraino)

