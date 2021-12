“Natale per recuperare i valori della cristianità”: il centrodestra di Fiumicino incontra Monsignor Formenti 

Fiumicino – Un incontro all’insegna dei valori e della famiglia che con il presepe e il Natale celebrano il messaggio universale di amore e condivisione, un appuntamento che il centrodestra e i rappresentati delle liste civiche di Fiumicino hanno promosso per sostenere le radici cristiane e i valori cattolici in un momento così delicato per l’umanità.

L’incontro a cui è stato invitato Monsignor Vittorio Formenti, per anni a capo dell’ufficio statistica della Santa Sede e reggente dei Cavalieri di Malta, ha voluto rappresentare un momento di coesione e riflessione per animare l’azione quotidiana secondo gli insegnamenti cristiani.

“Chi non testimonia la propria fede non è degno di professarla – ha commentato il presidente dei Cristiano popolari, Mario Baccini, introducendo la manifestazione- la famiglia – ha spiegato Baccini- è il fulcro del messaggio Cristiano che il presepe rappresenta e noi, come amministratori pubblici, siamo chiamati ad operare per sostenerla. Il nostro agire Cristiano deve essere orientato a far sì che le famiglie possano essere sempre di più: che i giovani possano avere la speranza di costruire una famiglia, sostenerla e agire per pianificare un futuro.

Per questo è necessario che l’Amministrazione metta in campo ogni risorsa per agevolare questa prospettiva, che vi sia un piano economico adeguato e che le famiglie siano riconosciute come il primo nucleo produttivo e come tale vengano agevolate. Questo è l’agire che trae ispirazione dalla dottrina e che si concretizza in un’economia sociale e di mercato che vede nella sussidiarietà orizzontale l’azione concreta a favore degli individui che diventano collettività nella famiglia.

Il senso del Natale Cristiano è anche questo. Non è sicuramente la contrapposizione ideologica ad un pensiero dominante che cerca di ridurre in polvere tradizioni e valori, ma un’azione determinate”. Sua eccellenza monsignor Formenti ha voluto raccontare il senso della celebrazione del Natale e l’importanza di tener vivo il messaggio Cristiano con l’esempio di evangelizzazione portato da San Junipero Serra in America e di come sia necessario rispettare i principi della religione Cattolica che nel mondo è condivisa dal 33per cento della popolazione.

“Rispettare il Natale e i valori dela tradizione Cattolica e del Presepe – ha sostenuto monsignor Formenti – è un segno di accoglienza di quell’amore che la nascita di Cristo ha portato nel mondo e che miglia di persone riconoscono e festeggiano con il Natale”. Monsignor Formenti ha poi benedetto il crocifisso per la sala consiliare del gruppo di opposizione. “Il Natale non può essere messo in discussione. Le nostre tradizioni e le nostre radici cristiane – ha sottolineato il senatore William De Vecchis – sono il nostro punto di riferimento che ci caratterizza e anche l’Europa non può e non deve imporre alcuna prevaricazione.

Siamo orgogliosi di essere cristiani e di dire Buon Natale, così lontani dall’idea di una lotta contro i diritti, contestiamo però chi cerca di distruggere la sacralità dei nostri valori, come ha cercato di fare il ‘presunto artista’ che ha trasformato Maria in trans gender. Noi ci batteremo sempre per il rispetto dei valori cristiani in tutte le sedi istituzionali“. Alla manifestazione hanno portato il loro contributo di pensiero e la testimonianza del loro agire tutti i consiglieri comunali di centrodestra a partire dalla vice presidente del Consiglio, Federica Poggio, insieme a Vincenzo D’Intino, Stefano Costa , Roberto Severini, Alessio Coronas; a loro si sono uniti i rappresentanti dei movimenti civici Massimiliano Catini, Massimiliano Terzigni

e Gianfranco Petralia, per testimoniare una Fiumicino libera dai pregiudizi ma ancora Città che vive i valori cristiani del Natale e non si nasconde dietro una finta e sterile facciata di laicità che non vuole il crocifisso in Aula consiliare e che vieta i canti di Natale ispirati alla nascita del bambino Gesù come accaduto lo scorso anno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino