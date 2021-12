“No alle navi da crociera al vecchio faro di Fiumicino”: il 19 dicembre l’assemblea popolare

Fiumicino – “In questi ultimi mesi, nel nostro territorio, è ricorrente la voce che riguarda la concessione dell’area del vecchio faro, simbolo storico di Fiumicino. Proprio per questo, i comitati e le associazioni che hanno sottoscritto il manifesto de ‘I Tavoli del Porto’, considerando anche la grave mancanza di un confronto in merito alla questione della concessione da parte dell’Amministrazione, hanno deciso che è giunto il momento di riunirci in una Assemblea Popolare domenica 19 dicembre, alle ore 10,00 in Piazza Grassi”.

Lo fanno sapere, in una nota, “I Tavoli del Porto”, che precisano: “Nell’assemblea si discuterà dello stato attuale dell’area, i prossimi passi da intraprendere in merito all’aggiudicazione della concessione e la possibilità che il progetto Porto della Concordia, che prevedeva la realizzazione di un porto turistico di 1500 posti barca, venga trasformato in un porto con attracco per grandi navi da crociera. Nella nostra forte opposizione a questa proposta risiede la convinzione che l’area del vecchio faro possa essere riqualificata per tornare ad essere fruita dalle cittadine e dai cittadini, realizzando interventi più rispettosi del territorio”.

“Rivolgiamo un appello a partecipare alle cittadine e ai cittadini, alle associazioni, ai comitati di quartiere e a chiunque abbia a cuore la salvaguardia del territorio e la salute pubblica”, concludono. Anche il Comitato Promotore Sistema ArcheoAmbientale Integrato Fiumicino Ostia Saifo segnala la sua completa adesione all’iniziativa.

