Nuovo personale per i consultori familiari di Ladispoli e Cerveteri 

Ladispoli e Cerveteri – “Qualche giorno fa ci è arrivata conferma che a dicembre è arrivata nei Consultori Familiari di Ladispoli e Cerveteri una psicologa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato che si affiancherà a quella già operante. E’ già attiva un’assistente sociale cui se ne aggiungerà a breve anche un’altra. Finalmente potranno essere aiutate più donne, più famiglie, si potranno fare progetti e si potrà intervenire nelle scuole!”.

A parlare è l’Associazione Donne in movimento, che prosegue: “Sono più di 3 anni che come “Donne in Movimento” ci battiamo per un incremento del personale presso i due Consultori del nostro territorio.

Ricordiamo che Stato e Regione hanno deciso che dovrebbe esserci 1 consultorio ogni 20.000 abitanti (ormai i comuni di Ladispoli e Cerveteri contano ciascuno quasi 40.000 abitanti). La mancanza di un numero almeno sufficiente di figure professionali, era diventata allarmante e l’azione dei due servizi completamente svuotata dei loro contenuti.

Ora possiamo dire che finalmente la nostra battaglia ha ottenuto qualche buon risultato. Mancano ancora altre figure professionali stabili come infermiere e ostetriche per le quali continueremo a batterci. Speriamo che tutti gli operatori comincino a lavorare, tutti dotati di green pass, come un team qualificato a sostegno di donne e famiglie delle comunità di Cerveteri e Ladispoli.

Noi abbiamo combattuto da fuori. C’è chi ha lavorato attivamente nella Asl perché si raggiungessero questi risultati: un ringraziamento va alla Dott.ssa Gelmini Responsabile Territoriale dei Consultori Familiari, alla Dott.ssa Vagnozzi che ha seguito la questione assistenti sociali e alla Dott.ssa Petruio ginecologa, Responsabile del Progetto Nascite che ha introdotto importanti novità e ovviamente al Dott Mazzucchi Direttore del Distretto RM4.2.

Il nostro ringraziamento va anche ai vertici dell’azienda sanitaria che hanno posto attenzione alle nostre istanze: la Dott.ssa Matera, Direttore Sanitario e la Dott.ssa Matranga, Direttore Generale.

Comunque noi intendiamo continuare a lottare per istituire un ulteriore consultorio familiare, saremo a fianco degli operatori per allargare la rete sociale e non ci fermeremo fino a quando il nostro territorio non sarà dotato anche di un vero e proprio centro anti violenza”.

