Roma, 17enne milanese prenota una stanza d’albergo con un green pass falso: denunciato

Roma – Si è presentato alla reception dell’albergo con documenti e green pass falsi. Così un ragazzo di 17 anni, proveniente da Milano, è stato denunciato dai carabinieri della stazione Rom Eur.

Il giovane aveva fornito alla reception dell’hotel prenotato online dei documenti, intestati a persone maggiorenni ma riportanti la sua foto, risultati contraffatti e due green pass collegati alle identità fittizie.

Il ragazzo è così stato denunciato a piede libero con le accuse di falsità materiale e ideologica e sostituzione di persone, oltre ad essere sanzionato per la violazione della normativa anti- Covid, ed è stato poi riaffidato al padre.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

