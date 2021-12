Fiumicino – “Finalmente, dopo cinque mesi, qualcuno ci dà delle risposte. Peccato, però, che non siano per nulla esaustive, anzi: nel Consiglio Comunale di oggi, ho presentato delle interrogazioni urgenti su varie problematiche che incombono sul nostro territorio, come la drastica situazione in cui versa via Ploaghe a Valle Coppa , la carenza d’acqua nel Nord del territorio e la viabilità per la pista ciclabile a Passoscuro. Tutte annose criticità che hanno sì ricevuto delle risposte, ma che non chiariscono la situazione: non danno tempistiche e non danno risoluzioni”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Evidenziano solo quello che continuiamo a segnalare da mesi – spiega il Capogruppo -. Ok constatare che tutto sia vero, che i problemi sono reali, ma a cosa serve farlo nel momento in cui chiediamo risposte? Si tratta solo di una magra consolazione che non può sostituire le azioni concrete. Eppure, sono proprio quelle che richiedono i cittadini, stanchi di promesse mai mantenute: Valle Coppa è prigioniera da anni di acqua e fango (leggi qui); il Nord, soprattutto in estate, rimane senza acqua potabile nelle case (leggi qui) e Passoscuro fa i conti con una viabilità a seguito della pista ciclabile (leggi qui), che sottrae i parcheggi ai residenti.

Sottolineiamo che l’unica risposta concreta ricevuta, è che avevamo ragione noi: Passoscuro non ha una vera pista ciclabile. E’ buffo, però, pensare che all’occorrenza, il Sindaco la nomina come ‘pista ciclabile’, ma quando si evidenziano le criticità, la stessa ciclabile si trasforma in un ‘percorso misto’.

“Ancora una volta, – conclude Severini – ci troviamo a ricevere parole che non producono nulla, ma che alimentano il malcontento della popolazione, che è in attesa di azioni concrete da parte dell’Amministrazione, al fine di ridurre i disagi”.

