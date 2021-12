Covid-19, a Fiumicino 30 nuovi positivi e 28 guariti: il bollettino del 14 dicembre

Fiumicino – “Nell’ultimo report della Asl Roma 3 leggiamo che rispetto a ieri ci sono 30 nuovi contagi e 28 persone guarite, per un totale di casi di covid sul nostro territorio pari a 422”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino.

“Stabile il dato sull’età media (39 anni) e anche il rapporto con la popolazione totale (0.51) – prosegue il sindaco -. Il 65% del totale dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino, mentre il 9% è a Fregene e il 5% sia ad Aranova sia a Parco Leonardo. Scende la percentuale di Focene (4%)”.

“Ieri, nelle prime due ore dall’apertura delle prenotazioni del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, il sistema della Regione Lazio ha registrato ben 19 mila prenotazioni – sottolinea il Sindaco – e da domani si inizia con le vaccinazioni. Inoltre, domenica 19 dicembre è previsto un open day con 10 mila slot a disposizione per tutti coloro che ancora non avessero prenotato la propria dose: approfittatene. Per accedere all’open day, bisogna prenotarsi a questo link (clicca qui)”.

“Come ha giustamente ricordato l’assessore D’Amato, ogni 10 decessi sette riguardano persone non vaccinate – conclude Montino -. E’ un dato altissimo su cui invito i reticenti alla vaccinazione a riflettere attentamente. I dati dell’Istituto Gimbe, inoltre, dimostrano che rispetto allo scorso autunno, la percentuale dei pazienti ricoverati è dimezzata. E questo anche se i casi continuano a crescere”.

