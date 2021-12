Focolaio Covid, i Chicago Bulls si fermano in Nba

L’Nba ha rinviato la partita tra i Chicago Bulls e i Detroit Pistons di oggi e la partita tra i Bulls e i Toronto Raptors giovedì a causa della crisi del focolaio Covid nella franchigia di Chicago. I Bulls, che hanno 10 giocatori sottoposti al protocollo anti-Covid della Lega da lunedì mattina, rischiavano di non avere abbastanza giocatori a disposizione da schierare.

Il requisito minimo è di otto giocatori disponibili. L’ultimo caso di positività è quello di Alize Johnson che si unisce alla lunga lista dei Bulls composta da Zach LaVine, DeMar DeRozan, Troy Brown Jr., Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu e Stanley Johnson.

Una volta che i giocatori entrano nei protocolli della Lega devono essere messi in quarantena per 10 giorni o fino a quando non ottengono due test Pcr negativi in un periodo di 24 ore. (Adnkronos)

(foto@ChicagoBulls/Facebook)

