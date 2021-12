Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo gli ultimi giorni decisamente dinamici e invernali a livello meteorologico, ecco che freddo e neve si prendono una pausa. Questo a causa di un’imponente rimonta anticiclonica che si impadronirà di tutto il comparto europeo occidentale a partire da lunedì 13 dicembre. Quando l’alta pressione decide di impossessarsi del nostro Paese nella stagione tardo autunnale / invernale si sa che per alcune zone non sempre è sintomo di bel tempo come succede d’estate. Una massa d’aria decisamente più mite, fino a +10°C a 1500mt sul Nord-Ovest, scorrerà su una superficie fredda e a larghi tratti innevata al Nord. Questo comporterà la formazione di parecchie nebbie sulle pianure settentrionali e qualche nube bassa sui litorali liguri. Possibili episodi di Fohn sui versanti alpini esposti. Altrove il sole splenderà per gran parte della prossima settimana in un contesto comunque largamente stabile e asciutto, in particolare sui rilievi. Nuvolosità più insistente sul medio-basso Adriatico per via di una residua ventilazione settentrionale che accumulerà umidità nei bassi strati, su queste zone il rialzo termico sarà più contenuto.

METEO MARTEDI’ 14 DICEMBRE. Al Nord: Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e in Romagna, Sereno altrove. Al Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite. Al Sud Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulle pianure, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, Nuvoloso con locali aperture altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul cagliaritano e su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata stabile e soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, con sole prevalente e qualche nube medio-alta di passaggio. Clima molto freddo al mattino, in particolare sulle pianure interne e fondovalle, qui con probabili gelate. Massime in lieve aumento, su valori miti specie in alta collina. Venti deboli settentrionali. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Tempo perturbato di stampo invernale tra venerdì e sabato sulle regioni del Centro Tirreno con fiocchi di neve sin verso la media-medio-alta collina su bassa Toscana, Appennino tosco-umbro, colline perugine, alto viterbese e rilievi dell’Appennino laziale; questo per il sopraggiungere di una massa d’aria artica in veloce transito. Migliora nel corso di sabato, con venti sostenuti di Grecale, molto forti specie su Appennino e sotto costa. Estese gelate domenica tra Toscana e Umbria, lunedì anche sul Lazio ove calmerà progressivamente la residua ventilazione. Tra metà mese e inizio della terza decade possibili pausa anticiclonica, con inversioni termiche nelle valli e foschie nelle ore più fredde del giorno.

(Fonte: 3B Meteo)