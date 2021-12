Reddito di cittadinanza a Fiumicino, manifestazione d’interesse per i Puc: l’avviso pubblico

Fiumicino – “E’ pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione di enti di terzo settore per Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) con il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza”. Lo fa sapere l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“L’avviso – specifica – è rivolto a quelle e Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di Fiumicino, che vorranno stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone residenti beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il ‘Patto per il Lavoro’ o il ‘Patto per l’Inclusione Sociale'”.

“La domanda – conclude Colonna – dovrà essere presentata mediante compilazione di apposito modello e delle schede di progetto, all’indirizzo pec protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it allegando la documentazione richiesta. Per informazioni sono disponibile le seguenti linee telefoniche: 0665210638 (REI) – indirizzo di posta elettronica: servizio.rei@comune.fiumicino.rm.it”.

