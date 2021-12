Pomezia – Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, la vice Sindaco Simona Morcellini e il Presidente della Commissione Attività Produttive Stefano Alunno Mancini hanno visitato questa mattina il mercato di Torvaianica dopo la riorganizzazione dei 171 banchi messa in atto dall’Ente per liberare le strade adiacenti a piazzale Kennedy.

“Dopo la nuova collocazione del mercato di Pomezia – spiega la vice Sindaco Morcellini – abbiamo lavorato alla riorganizzazione di quello di Torvaianica, per renderlo più fruibile e ordinato, in collaborazione con le associazioni di categoria. Voglio ringraziare gli operatori del settore che hanno mostrato fin da subito grande disponibilità e la dirigente e l’ufficio comunale per il prezioso lavoro svolto”.

“Con la nuova disposizione del mercato – aggiunge il Sindaco – garantiamo la sicurezza stradale e una viabilità più snella nelle strade adiacenti a piazzale Kennedy, che sono ora libere dai banchi. Un risultato importante che conferma ancora una volta la preziosa sinergia instaurata in questi anni con gli operatori del settore, grazie alla quale stiamo lavorando insieme per coniugare le esigenze della Città con quelle delle attività mercatali. Il mio ringraziamento va a tutti i soggetti coinvolti in questo processo, dalle associazioni di categoria agli uffici comunali fino alla Polizia Locale”.

