Torvaianica diventa la “palestra” dei cani bagnino: spiagge chiuse al pubblico

Pomezia – Dal 19 dicembre e ogni domenica fino al 24 aprile 2022 la spiaggia di Torvaianica si trasformerà nella “palestra” dei cani bagnino del territorio che, insieme ai loro conduttori, si eserciteranno in mare.

Nello specifico, l’addestramento avrà luogo dalle ore 09:00 alle ore 13:00, nel tratto di mare antistante l’area in concessione demaniale intestata a Fagiolini e Cuccettine Srl, sul lungomare delle Meduse 52.

Come stabilito da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma (clicca qui per leggerla in versione integrale), in quei giorni e in quegli orari sarà vietato:

navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso

professionale;

professionale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

effettuare attività di pesca sia professionale che sportiva;

praticare la balneazione.

Ovviamente, non saranno soggette al divieto:

le unità ed il personale facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai

partecipanti alla manifestazione;

partecipanti alla manifestazione; le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione

del loro ufficio;

del loro ufficio; le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di

appartenenza.

