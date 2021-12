Eleonora Napolitano è la nuova segretaria del Pd di Pomezia

Pomezia – “La grandissima partecipazione al Congresso del PD di Pomezia ci consegna una grande responsabilità: rappresentare l’ampia platea di iscritti con l’obiettivo di restituire al nostro Partito la centralità che merita nella scena politica locale”. Lo afferma in una nota la neo eletta segretaria del Partito Democratico di Pomezia, Eleonora Napolitano.

“Vogliamo imprimere un cambiamento – prosegue -, innanzitutto nel metodo, per dettare una linea politica chiara. Da oggi per il Pd si apre una fase totalmente nuova. Il rispetto della legalità e dell’etica pubblica, un confronto continuo con la città e un programma chiaro per il rilancio della città, dovranno essere la traccia del nostro agire quotidiano.

Convocheremo prima possibile il nuovo direttivo per presentare la segreteria che mi affiancherà. Chiederemo poi un incontro al Sindaco per illustrare, insieme ai consiglieri comunali, le priorità per costruire una città migliore.

Fin da subito, invece, lavoreremo per costruire un campo largo, progressista e riformista, che ci permetta di vincere le prossime elezioni amministrative. A nome di tutto il partito, infine, vogliamo ringraziare Michela Califano per il lavoro commissariale svolto in questo anno. Siamo pronti a fare la nostra parte, a servizio dei cittadini di Pomezia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia