Mascherina obbligatoria all’aperto anche a Fondi: il sindaco firma l’ordinanza

Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro sulla sicurezza convocato dalla Prefettura alla presenza della Asl, della Questura e delle Forze dell’ordine della provincia di Latina.

A seguito del lungo e proficuo confronto molti comuni pontini, tra cui Fondi, hanno ritenuto opportuno per una maggiore sicurezza e per senso di responsabilità, rendere l‘uso della mascherina obbligatorio anche all’aperto nei luoghi più frequentati e a rischio assembramento.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto questa mattina e resterà in vigore dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

L’uso del dispositivo di protezione personale è obbligatorio:

· nel centro storico

· in Piazza Municipio

· in Piazza Alcide De Gasperi

· in Piazza della Repubblica

· in Piazza Unità d’Italia

· nelle zone antistanti gli esercizi commerciali, le scuole ed i luoghi di culto

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

d) i clienti che consumano al tavolo o al bancone dei pubblici esercizi presenti nelle zone indicate ai precedenti punti;

La violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporta il pagamento di una sanzione amministrativa (da 400 a 1000 euro).

La Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell’esecuzione dell’ordinanza emessa.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi