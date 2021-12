Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. la lunga ondata di maltempo di matrice invernale che ha interessato l’Italia durante la prima decade di dicembre ha trovato il suo epilogo in una potente rimonta dell’anticiclone sub tropicale che dal vicino Atlantico ha esteso la sua influenza a quasi tutta Europa compreso l’Italia. Restano tagliate fuori solo le latitudini più settentrionali tra la Scozia e la Norvegia e l’estremo Est dove un vortice freddo continua a determinare maltempo tra la Grecia e l’Egeo. Proprio quest’ultima influenza per la sua vicinanza alla Penisola, riesce ancora a portare qualche annuvolamento sulle nostre regioni meridionali. Si tratta per lo più di nubi innocue che solo localmente riescono a portare qualche sporadico fenomeno. Nel corso dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì la situazione resterà improntata su queste caratteristiche, qualche annuvolamento al Sud e tempo stabile sul resto della Penisola con accumulo di umidità nei bassi strati per la scarsa ventilazione e la presenza di nebbie, anche persistenti nei fondi valle e in Valpadana. Un altro aspetto importante sarà il clima, caratterizzato da forti inversioni termiche con sacche di freddo resistenti e anche gelate nelle valli più interne (pianura padana) mentre sui colli e sui monti le temperature saliranno fin sopra media grazie agli zeri termici che tenderanno a sfiorare i 2800-3000m. Nel corso del weekend aria più fredda di estrazione continentale riuscirà a raggiungere le regioni centro meridionali portando un cambiamento del tempo.

METEO MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE. Al Nord, sole prevalente su Alpi, Prealpi e pedemontane con qualche velatura, foschie e locali banchi di nebbia in pianura, in parziale dissolvimento per le ore centrali ma a tratti persistenti sul settore centrale lungo il Po. Al Centro, in prevalenza soleggiato salvo locali annuvolamenti tra Marche e Abruzzo ma senza fenomeni. Nebbie e foschie nelle valli di notte e al primo mattino. Al Sud, variabilità su Molise, Puglia settentrionale, Appennino Campano-Lucano e a tratti su nord Sicilia ma senza fenomeni rilevanti. Sole prevalente altrove. Temperature stabili o in lieve aumento nei valori massimi. Gelate di notte in Valpadana e nelle valli del Centro. Venti ancora a tratti moderati settentrionali al Sud, deboli o assenti altrove. Mari, calmi o poco mossi i bacini occidentali e centro settentrionali, mossi basso Adriatico e Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, tra sole e qualche innocue strato di passaggio; locali addensamenti ridosso delle aree appenniniche Umbro-Laziali, ma senza conseguenze. Temperature minime fredde al mattino su medio-alta Toscana e fondovalle appenninici, qui con possibili locali gelate; massime senza grandi variazioni. Venti in rinforzo dai quadranti Nord-Nordest. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

Commento del previsore Lazio

Pressione in graduale rinforzo sulle regioni del medio Tirreno, a garanzia di giornate dal tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi per lievi ed innocue velature o stratificazioni di passaggio. Locali gelate al mattino sulle pianure della medio-alta Toscana, e nei fondovalle appenninici ed Umbri riparati dai venti da Nordest, che torneranno temporaneamente in rinforzo da metà settimana, accompagnando un addolcimento momentaneo delle temperature minime. Temperature massime in aumento specie sull’alta collina. Probabile l’arrivo di fredde correnti continentali nel weekend, in un contesto climatico che si manterrà asciutto e soleggiato (salvo locali precipitazioni sull’Appennino Laziale), ma più rigido e ventoso.

(Fonte 3B Meteo)