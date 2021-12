Nel mare di Ardea e Fiumicino l’esercitazione della Guardia Costiera: ecco quando

Roma – Nel mare di Fiumicino e di Ardea arrivano le unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei servizi tecnico nautici per un’esercitazione di security e antincendio.

L’esercitazione si svolgerà presso gli impianti off-shore delle monoboe denominate R1 e R2 nella rada di Fiumicino e del Campo Boe di Ardea il 16 dicembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Clicca qui per leggere l’Ordinanza

Come riportato nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma, “le unità in navigazione in prossimità dello specchio acqueo dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità impegnate nell’esercitazione di che trattasi, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

(Il Faro online)