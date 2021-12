Palmisano Queen ai ‘Gazzetta Sports Awards’: “L’oro invisibile è essere esempio per i giovani..”

Milano - E’ stata la serata dell’atletica quella che si è svolta ieri sera a Milano in occasione della Gazzetta Sports Awards. Hanno brillato, trionfatori, gli ori di Tokyo. Tra di essi ha avuto la parte di gloria la marcia. E con essa Antonella Palmisano ha ricevuto il premio come ‘Donna dell’Anno’.

La giuria di esperti si è unita a quelli dei social e l’azzurra, campionessa olimpica in Giappone nella distanza di 20 km, è salita sul primo gradino anche per questa competizione virtuale: “Dopo le Olimpiadi, tanti sono stati i messaggi di ragazzine e ragazzini che mi hanno detto… un giorno vorrei diventare come te – ha dichiarato una emozionata e felice Antonella Palmisano - essere il loro punto di riferimento è una medaglia invisibile che resterà per sempre. Vedere così tanta gente che si sta avvicinando alla marcia è bellissimo. La gara dei Giochi? Quel giorno le altre andavano troppo lente rispetto a me”. Velocissima nel tacco e punta la Palmisano è partita dal mare di Ostia e dal Centro Sportivo delle Fiamme Gialle, allenata, concentrata e determinata di fare bene. Ha fatto benissimo ed è diventata la Queen della marcia olimpica.

La marciatrice olimpica ha superato la concorrenza di grandi atlete, che hanno scritto pagine indelebili dello sport italiano nell'anno 2021, tra le quali Elisa Balsamo (ciclismo), Marta Bassino (sci), gli ori olimpici del canottaggio Valentina Rodini e Federica Cesarini, la ginnasta Vanessa Ferrari: "Adesso testa a Parigi..". Ha scritto la Palmisano sulla sua pagina personale Facebook.

Il premio ricevuto da La Gazzetta dello Sport, consegnato dall’altra leggenda azzurra Debora Compagnoni, si è aggiunto ai tantissimi che la pugliese ha ricevuto a margine della vittoria di Tokyo. recente è stato quello avuto dalle Fiamme Gialle come ‘Atleta dell’Anno 2021’ al Coni (leggi qui). E Antonella sorrideva anche lì, felice di avere scritto una pagine indelebile dello sport italiano.

