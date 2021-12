Ponza, Ponza, studenti “fuori corso” tornano in classe: al via i corsi serali all’Itc Pisacane

Ponza – La Provincia di Latina e la Regione Lazio hanno dato l’ok per l’attivazione dei corsi di istruzione di secondo livello (ex corsi serali) presso l’Istituto comprensivo Pisacane di Ponza.

Un obiettivo perseguito da due studentesse un po’ avanti con gli anni – Valentina Cristo ed Emilia Pecutari – che hanno chiesto all’associazione Cala Felci come mai sull’isola non fosse possibile conseguire il diploma per i “fuori corso”. E l’associazione ha fatto propria l’istanza chiedendo aiuto alla vicepreside Angelida Costanzo che ha subito condiviso il progetto e coinvolto la Dirigente Teresa Assaiante che ha, a sua volta, manifestato entusiasmo per l’iniziativa e l’ha portata avanti con forza e determinazione.

Il progetto è stato condiviso in breve anche da tutti gli isolani e grazie ai due parroci, a Daniele Balzano e alla docente Sandra Sacco sono state raccolte tantissime adesioni: è stato un plebiscito!!! Tutti d’accordo nel portare avanti l’iniziativa, un sogno che, con il sostegno dei sindacati Anief e Confedir, è diventato realtà.

Da gennaio si apriranno le iscrizioni e sembra siano già pronti a tornare sui banchi di scuola diverse decine di isolani e potrebbero non essere i soli. Perchè Ponza, insieme a Fondi, è l’unica ad avere un istituto tecnico turistico e, non è escluso che le richieste possano arrivare anche dal Continente.

Una grande soddisfazione per la comunità e per l’associazione Cala Felci che ha sottolineato: “E’ stato grazie all’impegno e alla sensibilità della vicepreside Costanzo, della Dirigente Assaiante e del collegio docenti che abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale per tutti noi. Siamo grati alle due professoresse per essersi spese tanto nel conseguire un risultato tanto importante”.

Il Faro online (foto Mario Vitiello)

