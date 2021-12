Raccolta differenziata: a San Felice Circeo superata quota 80%

San Felice Circeo – La raccolta differenziata al Circeo ha toccato quota 80,09%, il miglior risultato di sempre da quando è stata attivata la divisione dei rifiuti a San Felice.

“Negli ultimi anni – spiega Monia di Cosimo, consigliere con delega ai Lavori Pubblici – i dati sulla raccolta dei rifiuti sono stati in continua crescita, a dimostrazione di una consolidata abitudine da parte dei cittadini a separarli e della grande attenzione della nostra comunità verso l’ambiente.” “Nonostante gli importanti picchi turistici estivi – continua – non abbiamo registrato flessioni, anzi la ditta Del Prete, che si occupa della raccolta, ne ha evidenziato una crescita rispetto al 2020 anche nei mesi resi più complicati dai maggiori flussi di lavoro.”

In questa attività, è stata fondamentale anche la repentina reazione a una potenziale “crisi” estiva quando, dopo che la Rida Ambiente – per una improrogabile manutenzione straordinaria – ha annunciato la sospensione e riduzione del 70% delle attività di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati svolte dal proprio impianto (a partire dal 15/07/2021 e fino al 06/08/2021), il Comune ha immediatamente individuato una alternativa efficace con un affidamento momentaneo dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati alla Società C.S.A. Centro Servizi Ambientali S.r.l. .

“Questa soluzione – ricorda la delegata ai Lavori Pubblici – ha permesso di evitare problemi per la salute e l’igiene pubblica in uno dei momenti più caldi dell’anno, tanto per clima quanto per flussi turistici, mantenendo continuità fra il lavoro svolto dalla Rida e quello della C.S.A. Centro Servizi Ambientali, senza interruzioni del servizio comunale. I nostri uffici hanno risolto un problema che stava investendo diverse località laziali, evitando alla popolazione di San Felice di conoscere l’emergenza rifiuti.”

Infine, nell’ultimo mese la Del Prete ha fatto una campagna di comunicazione sul corretto conferimento di plastica, metalli, erba e calcinacci e sull’utilizzo dei sacchi trasparenti,per evitare comportamenti errati nella separazione dei rifiuti.

“La raccolta differenziata – conclude Monia di Cosimo – si inserisce in un percorso green di San Felice, del quale fanno parte le nuove stazioni per la ricarica di veicoli elettrici, la moderna illuminazione pubblica al led che permetterà di risparmiare sui consumi di corrente e sulle emissioni inquinanti, in linea con le direttive europee, e la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia per sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, l’abbandono dei mozziconi nell’ambiente.”

