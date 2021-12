Santa Marinella, auto impazzita in via Valdambrini: sfonda un muro di cinta

Santa Marinella – Alle ore 16 di oggi pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Valdambrini angolo via Marche nel territorio comunale di Santa Marinella.

Una donna di nazionalità italiana, alla guida di un automobile di media cilindrata è andata ad impattare violentemente contro un muro perimetrale di un’abitazione.

L’urto ha fatto finire l’auto nel giardino della stessa dopo un salto di circa un metro.

Gli uomini della Bonifazi insieme al personale sanitario del 118 hanno estratto la signora dall’abitacolo. Apparentemente non sembrava versare in condizioni preoccupanti. Sul posto è giunta anche la Polizia locale di Santa Marinella per ricostituire la dinamica dell’incidente.

