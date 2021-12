Storico annuncio dell’Ue: Civitavecchia diventa porto “Core”

Civitavecchia – Il porto di Civitavecchia entra a far parte delle reti trans-europee dei trasporti: è il risultato delle modifiche apportate al regolamento sulle Ten-T Core. Lo ha detto la commissaria Ue ai Trasporti, Alina Valean, in conferenza stampa, presentando il pacchetto sulla mobilità verde lanciato dalla Commissione europea.

“Per l’Italia – ha spiegato Valean – abbiamo il corridoio ferroviario Adriatico e il corridoio del Mar Tirreno, entrambi per il trasporto merci, e riconosciamo il porto di Civitavecchia come porto della capitale”. La commissaria, inoltre, ha fatto un plauso al governo per aver messo “già 5 miliardi di euro dal suo bilancio per rinnovare il corridoio merci Adriatico, un esempio per gli altri Stati membri” che mostra l’impegno verso una maggiore sostenibilità nel settore trasporti.

Valean ha, inoltre, precisato che la revisione proposta “è stata il risultato di un processo di consultazione” con i partner, ciascuno con “le proprie ambizioni e il proprio modo di guardare alle rispettive reti, cercando di dare più senso alle reti all’interno dei Paesi”.

La rete centrale – che collega i 27 Stati membri e la cui realizzazione è prevista entro il 2030 – si snoda lungo nove corridoi, quattro dei quali interessano l’Italia. Ad essa, si affianca, integrandola, la rete globale, costituita da infrastrutture di trasporto che mirano a raggiungere obiettivi di coesione territoriale, il cui completamento è previsto entro il 2050. La proposta odierna apporta delle modifiche alla rete centrale e introduce una tappa intermedia al 2040 per il completamento della rete centrale estesa che si aggiunge a quelle inizialmente previste.

“Sono felicissimo di poter salutare l’ingresso del porto di Civitavecchia nella rete Core europea Ten-T. Questa è una vittoria di tutto il territorio, che ha saputo fare rete e combattere per ottenere un riconoscimento che gli restituisce centralità a livello euro mediterraneo. Un ringraziamento al presidente Pino Musolino il cui caparbio impegno è stato premiato. Ora dovremo continuare per far sì che a tale riconoscimento seguano veloci e adeguati interventi infrastrutturali, per recuperare tutto il terreno perso finora”, il commento del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“L’inserimento del porto di Civitavecchia nella rete Core è un riconoscimento importantissimo e direi un fatto storico per lo scalo, la città di Civitavecchia ed il territorio del Lazio”, le parole del presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino.

“Siamo di fronte – afferma Musolino – ad un grande risultato di squadra, per il quale ringraziamo in primis il Ministro Enrico Giovannini, che ha preso particolarmente a cuore la questione, rappresentandola, a nome del Governo italiano, insieme al ministro Luigi Di Maio, in tutte le sedi istituzionali comunitarie, dove l’istanza è stata accolta anche grazie ai preziosi interventi del Commissario UE Paolo Gentiloni e del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Un ruolo altrettanto importante è stato svolto dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e da tutti i parlamentari del territorio, di tutte le forze politiche: si tratta infatti di un grande risultato per Roma ed il Lazio, che hanno visto riconosciuto il proprio ruolo e l’autorevolezza dei propri rappresentanti istituzionali, ottenendo per il porto della Capitale l’unico riconoscimento di rango “Core” tra tutti quelli richiesti dall’Italia”.

“E’ un risultato eccezionale – conclude Musolino – e un grande motivo di soddisfazione per tutto il team dell’Adsp che insieme a me ha lavorato fin dal primo giorno del mio mandato, esattamente un anno fa, per raggiungere un obiettivo su cui ho creduto da subito fosse doveroso puntare e che, benché fosse dovuto dal punto di vista normativo, non era affatto scontato. Ora spetta a noi mettere a frutto questa grande opportunità: è uno stimolo a fare di più e meglio per sfruttare le possibilità offerte dall’inserimento nella rete ‘Core’, soprattutto per le autostrade del mare. Una occasione per lo sviluppo e la crescita occupazione del porto e di tutto il territorio”.

“Il Porto di Civitavecchia che entra nella rete trans-europea rappresenta una grande vittoria della nostra comunità. Grazie al Governo e in particolare al ministro Giovannini per la lungimiranza e la determinazione. Un altro passo verso la rinascita italiana”, scrive su Twitter il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Ho ascoltato con piacere, poche ore fa, le dichiarazioni della commissaria Ue ai Trasporti, Alina Valean, la quale in conferenza stampa, presentando il pacchetto sulla mobilità verde lanciato dalla Commissione europea, ha annunciato l’ingresso del Porto di Civitavecchia nelle reti trans-europee dei trasporti (TEN-T). Un riconoscimento importante poiché le reti TEN-T rappresentano le infrastrutture (ferroviarie, stradali e fluviali; nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate strategiche e rilevanti a livello comunitario”, il commento, su Facebook, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

“Saluto con grande soddisfazione l’inserimento di Civitavecchia nella rete Core dei porti. L’ingresso nelle reti trans-europee dei trasporti è un traguardo importantissimo, capace di generare un balzo in avanti del porto: si può finalmente lavorare ad un rafforzamento commerciale dello scalo. Quella dell’inserimento nella rete Core era una decisione attesa da tanti e per la quale mi sento di ringraziare il presidente dell’Autorità portuale per il lavoro svolto, il Governo che si è adoperato al massimo e tutte le forze politiche che, in più sedi istituzionali, hanno dato prova di grande maturità e unità, promuovendo uno sforzo comune per il raggiungimento di questo obiettivo”, si legge in una nota a firma della presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio, Marietta Tidei.

“Accogliamo con viva soddisfazione la proposta di inserimento di Civitavecchia nella rete Core europea. Grazie a questo importantissimo risultato si apriranno notevoli opportunità per il porto e per tutto il territorio, grazie alla possibilità di accedere ad una notevole mole di finanziamenti europei finora preclusi. La partita per l’inserimento di Civitavecchia era uno degli obiettivi del Presidente Musolino sin dall’inizio del suo mandato e gli va dato di aver saputo portare a casa il risultato brillantemente. Il paziente lavoro dello staff dell’Autorita’ Portuale, avviato già dal Presidente Monti nel 2013, ha finalmente pagato. Da oggi inizia finalmente una nuova era per il porto di Civitavecchia”, afferma Antonio Giammusso, Coordinatore Lega Civitavecchia.

“Apprendiamo con grande soddisfazione che l’impegno profuso dal Partito Democratico ha prodotto un risultato di enorme rilievo per il nostro Porto e il territorio. L’ingresso del nostro scalo marittimo nella rete europea dei porti Core cambia lo scenario e ci consente di conquistare una posizione di rilievo. Non si tratta di una mera collocazione di prestigio ma di un concreto riconoscimento del ruolo che il nostro porto assume”, fanno sapere dal Pd di Civitavecchia.

“Ciò consentirà di accedere a risorse economiche europee, che potranno essere investite per migliorare e potenziare le capacità attrattive e di ospitalità per nuovi traffici. L’inserimento nella rete favorirà indiscutibilmente anche il procedere più rapido della definizione delle infrastrutture anche viarie di servizio e sostegno alle attività portuali.

Per concludere si apre una fase che potrà aiutare il concreto sviluppo della nostra area territoriale. Il Partito Democratico continuerà la sua battaglia, attraverso le proprie rappresentanze politiche ed istituzionali affinché vada avanti un processo di riqualificazione e sviluppo che dia risposte significative ad un territorio che soffre alti tassi di disoccupazione”, concludono dal Partito Democratico civitavecchiese.

“L’ingresso del Porto di Civitavecchia nella rete Core europea rappresenta un grandissima notizia per tutto il territorio ma non solo”, scrive in un comunicato Bruno Astorre, senatore e Segretario Regionale e Rocco Lamparelli Responsabile mobilità Pd Lazio. “Siamo stati tra i primi – prosegue – a sostenere che Civitavecchia avesse tutte le potenzialità per entrare nella rete Core. Abbiamo lavorato molto, come Pd Lazio, per arrivare a questo risultato, stando al fianco del porto e facendoci portavoce di questa richiesta con il governo. L’impegno di questi mesi, oggi, vede i suoi frutti. Grazie al Ministro Giovannini per questo risultato. Ora si aprono nuove opportunità per portare sviluppo e occupazione su tutto il territorio” conclude Astorre.

