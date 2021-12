Ardea, branchi di cani invadono le strade. Cosa fare e chi chiamare

Ardea – Ad Ardea il randagismo rischia di diventare emergenza. Mentre i canili sono pieni e i volontari chiedono aiuto, i cittadini postano ogni giorno foto, video e annunci di cani smarriti che vagano in città, anche in branco.

Il randagismo è una piaga che esiste da anni nel comune rutulo: come testimonia questo video risalente al 2009, si vedono da sempre cani che vagavano smarriti e il problema in 12 anni è rimasto aperto.

Una situazione che mette a rischio sia le persone che potrebbero fare un incidente con l’auto, o peggio, essere aggredite, ma anche i cani stessi che rischiano di morire dal freddo, di fame o per un’aggressione da parte di altri animali.

L’ultima segnalazione è di una cittadina che su Facebook ha denunciato la presenza di due pitbull che avrebbero aggredito due cuccioli su via Modena, a Nuova Florida. “Aggrediranno qualche persona prima o poi”: è questa la paura che ogni giorno manifestano i residenti di Ardea sui social. Un pericolo che non permette ai cittadini di camminare in tranquillità per le strade del comune in solitudine o con il proprio animale domestico.

Spesso però, i cani smarriti o abbandonati hanno solo paura e devono essere messi in salvo. Una sola telefonata al numero giusto potrebbe salvare la vita dell’amico a 4 zampe. Ecco cosa fare e chi chiamare se si vede un cane solo in strada.

Chi chiamare: numeri e contatti

Se si assiste direttamente all’abbandono di un cane o si vede un cane smarrito bisogna chiamare le forze dell’ordine, cioè i carabinieri, la polizia di stato o la polizia locale delle sedi più vicine. L’abbandono è un vero e proprio reato e, pertanto, deve essere segnalato alle autorità competenti.

Polizia Locale Ardea: 06/913800; e-mail: polizia.locale@comune.ardea.rm.it

Carabinieri Ardea: 06 913 5019

Oltre che le forze dell’ordine si può chiamare anche l’azienda sanitaria locale presente sul posto (Asl Roma 6 per Ardea), che si occuperà della salute dell’animale e di avvisare le forze dell’ordine. (Clicca qui per leggere i numeri sul portale della Asl)

Ci sono anche le guardie zoofile e le associazioni animaliste che si occupano della tutela e della salute degli animali.

Guardie Zoofile Norsaa: +39 334 811 7896 (Solo Whatsapp); nucleo di Roma: +39 351 591 1569; nucleo di Latina: +39 329 313 0928.

Enpa Pomezia: 329 597 7395, pomezia@enpa.org

Esistono anche diverse associazioni che si occupano di animali ad Ardea e sono facilmente reperibili tramite Facebook. Prime tra tutte Marilù Volontari Cinofili Onlus, Associazione Animalista “La Casa di Laura”, Attivisti per i diritti animali Pomezia-Ardea e l’associazione L’Arca di Rita Odv.

Gruppi Facebook molto in voga sui social in cui le persone pubblicano ogni giorno foto di cani smarriti sono “Smarriti e ritrovati a Ardea e Pomezia”, “Smarrimenti di Ardea, Pomezia e zone limitrofe”, “Smarriti e Trovati a Nettuno, Anzio, Aprilia, Ardea e limitrofe” e “Annunci Animali Smarriti/Ritrovati a Roma E Dintorni”.

