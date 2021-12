Atletica, parata di stelle a Fiumicino per l’inaugurazione della nuova struttura del salto in alto

Fiumicino – Parata di stelle per l’inaugurazione della nuova struttura del salto in alto a Fiumicino. Il prossimo 18 dicembre, nell’ambito della manifestazione sportiva “Staffettone e i 5000 di natale”, Fiumicino, diventerà centro nevralgico dell’atletica leggera. Ad accompagnare il taglio del nastro della nuova struttura dell’ASD Atletica Villa Guglielmi, ci saranno gli atleti nazionali e le promesse assolute del salto in Italia: Francesco Pavoni, nato nel 2002, squadra Esercito Sport Giovani, primato personale salto in alto, mt. 2,02 (Roma 2021); Matteo Di Carlo, nato nel 2000, squadra Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, primato personale mt. 2,10 (Chieti 2021); Elisa Marcovaldi, nata nel 2004, Acsi Italia Atletica, cittadina di Cerveteri, categoria Allieve, fra le migliori in Italia, primato personale mt.1,62 (Brescia 2021); Bianca Vagnoli, nata nel 2005, categoria Allieve, squadra Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, primato personale mt. 1,59 (Roma 2021). I ragazzi, tra le migliori promesse italiane del settore, si esibiranno dalle 11.30 sulla pista dello stadio Vincenzo Cetorelli e saranno accompagnati dai tecnici Loredana Ricci, già atleta di fondo e Gianni Pirone.

L’appuntamento per il taglio del nastro sarà alle ore 12.00 alla presenza anche delle istituzioni locali. A dare il via alla giornata di sport, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi sarà lo Staffettone, gara a staffetta, alle ore 9,00 presso l’impianto sportivo Vincenzo Cetorelli di via G. Fontana a Fiumicino. Parteciperanno tutti i ragazzi e ragazze della scuola dell’ASD Atletica Villa Guglielmi.

Tutto pronto anche per i 5000 in pista, al via alle ore 13.30, per i quali si prevede già record di iscritti con la partecipazione dei migliori top players del centro Italia. Possono partecipare tutti gli atleti con tessera Fidal in corso di validità per l’anno 2021, tessera EPS riconosciuta Coni, tessera RUN CARD FIDAL con certificato medico agonistico.

Le iscrizioni possono essere inviate direttamente sul sito del Comitato regionale Fidal Lazio,online mail: segreteria@atleticaguglielmi.com con allegato tesserino Fidal o EPS, Run Card con allegato certificato medico agonistico. L’evento ha il patrocinio del Comune di Fiumicino e si svolge sotto l’egida della FIDAL e della UISP.

“Siamo emozionati per questa bella e importante giornata – commenta il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati. Fieri di avere con noi questi grandi atleti come ospiti d’onore per l’inaigurazione della struttura del salto in alto. Abbiamo scelto giovani saltatori già affermati in Italia affinché siano di stimolo ai nostri ragazzi e ragazze. Sarà un’importante novità per tutta la scuola di atletica ma anche un vanto e un’occasione unica per il territorio di Fiumicino che ora può vantare l’attrezzatura idonea a sviluppare anche qui una disciplina che tante soddisfazioni ci ha regalato proprio alle ultime Olimpiadi”. L’iniziativa si svolge con il supporto dello sponsor Conad, via Tempio della Fortuna. Tutte le gare sono svolte nel rispetto delle direttive anti-Covid19

