Calcio a 5, il Torrino vola alla “Final Four” di coppa Italia C1

Roma – Il Torrino C5, con una prestazione maiuscola batte la Pisana e vola alla “Final Four” di coppa Italia di serie C1. Una gara intensa di emozioni quella andata in scena al Tevere Roma, dove lo spettacolo non è mancato non solo in campo, ma anche sugli spalti, gremiti fino all’invero simile da due tifoserie sportive che non hanno fatto mancare il supporto ai propri beniamini.

Una gara esaltante che il Torrino vince meritatamente, contro un avversario temibile e favorito sulla carta in quanto imbattuto e sempre vittorioso in campionato. Una squadra quella di mister Corsaletti che ha saputo interpretare la gara, recuperando lo svantaggio e sfoderando una prestazione di carattere.

Vince il Torrino con il risultato di 6-3, una gara ben giocata da entrambe le formazioni, che ha registrato una qualità tecnica di categoria superiore e divertito il numerosissimo pubblico. A segno per i padroni di casa Francescangeli, Aiello e Angilletta mentre per il Torrino Biraschi, Odorisio, Lazzeri e Preto e una doppietta di D’Orrico.

“Un riconoscimento importante ed un premio per il lavoro e l’impegno costante dei nostri ragazzi, dei nostri tecnici e dei dirigenti – sottolinea il Presidente Piero Cucunato -, che si complimenta anche con gli avversari per il bel gioco e il primato in campionato”.

Poi l’analisi e il bilancio di fine anno: “La squadra ad un eccellente campionato, difficile ed equilibrato, dove non sempre abbiamo raccolto quello che meritavamo, forse penalizzati dalla giovane età dei ragazzi e da diverse decisioni e circostanze avverse, abbiamo in Coppa dato il meglio, superando nettamente grandi compagini. Adesso l’obbiettivo è completare l’opera a gennaio vincendo la finale e regalando ai nostri grandi tifosi un trofeo prestigioso”.

Dello stesso avviso il mister del Torrino Salvatore Corsaletti, che aggiunge: “complimenti ai ragazzi per il risultato, un grazie ai nostri tantissimi tifosi che ci hanno sostenuto fino alla fine. Essere alla “Final Four” e un grande risultato meritato, consapevoli che abbiamo eliminato grandi squadre e che nulla ci è precluso per arrivare fino in fondo”.

(Il Faro online)