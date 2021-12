Cerveteri, sabato maxi-raccolta alimentare natalizia al Carrefour e al Maury’s

Cerveteri – Una grande giornata di raccolta di generi di prima necessità per continuare a non lasciare indietro nessuno. Sabato 18 dicembre, per l’intera giornata, i Volontari del Gruppo Comunale di Cerveteri insieme alla G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci, saranno davanti ai Supermercati Carrefour in Largo A. Loreti n.2 e al Maury’s in Largo Almunecar per raccogliere generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, da destinare alle famiglie in difficoltà economica del territorio attraverso pacchi alimentari.

Una raccolta natalizia, per donare un piccolo sollievo, in vista delle festività a quei nuclei familiari che stanno attraversando una fase di disagio economico.

Si possono donare al Carrefour tutti quei prodotti alimentari a lunga scadenza e non deperibili, come pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, tonno, olio, legumi in scatola, quali fagioli, ceci, lenticchie, piselli, prodotti per la colazione, come biscotti, fette biscottate, latte a lunga conservazione e merendine, caffè e prodotti per l’infanzia, come omogenizzati e biscottini. In vista del Natale, chi vuole e ne ha la possibilità, può donare anche dei prodotti tipici del Natale, come un pandoro, un panettone o un dolce natalizio.

Al Maury’s invece, tutti i prodotti legati all’igiene personale e alla pulizia della casa, quindi shampoo e bagnoschiuma, saponi per il corpo, detergenti, assorbenti intimi, salviettine, pannolini per bambini, oppure prodotti mangia polvere, lavapavimenti, prodotti per lavare i piatti, spugne e stracci per la pulizia di pavimenti e superfici.

“In questo 2021 l’unione tra il Gruppo Comunale di Protezione Civile e gli atleti della G.S. Cerveteri Runners, magistralmente guidati da Loredana Ricci si è dimostrata vincente – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – sin da gennaio, insieme, hanno effettuato tantissime giornate di raccolta, che si sono rivelate fondamentali ai fini dell’assistenza alla popolazione in difficoltà economica. Purtroppo le conseguenze del lockdown dello scorso anno e delle successive restrizioni che si sono susseguite fino alla metà di quest’anno si stanno ancora facendo sentire, in maniera forte, sulla popolazione, con forti riduzioni dei propri redditi o in alcuni casi la perdita totale del lavoro. Grazie al lavoro dei Volontari, che ringrazio per la costanza e la tenacia con la quale hanno dato vita a questa grande rete solidale, tante famiglie hanno ricevuto un piccolo ma importante sostegno. Anche in questa occasione, a pochi giorni dal Natale, non fermiamoci. Sarà un Natale migliore per tutti”.

Per informazioni e assistenza da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile si può contattare il numero 0699207060

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri