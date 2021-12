Drive-in lunga sosta di Fiumicino: più postazioni ma ora si accede solo su prenotazione

Fiumicino – Il drive-in Lunga Sosta di Fiumicino dal 17 dicembre 2021 sarà accessibile solo su prenotazione per evitare lunghe attese e saranno aumentati i posti disponibili per eseguire i test. Ad annunciarlo è il direttore generale della Asl Roma 3, Francesca Milito, che poi si scusa “per alcuni disservizi riscontrati negli ultimi giorni, ma assicuro che l’impegno dei nostri operatori non è mai venuto meno e sarà così anche per il drive-in aziendale presso piazza Carlo Forlanini”.

(Il Faro online)