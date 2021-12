Ferrieri Caputi nella storia: è la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A

Roma – Un altro piccolo passo verso la storia dell’arbitraggio al femminile. Cagliari-Cittadella, sedicesimo di finale di Coppa Italia, rimarrà agli annali come la prima partita in cui una squadra di Serie A è stata arbitrata da una donna. E al suo “esordio”, Maria Sole Ferrieri Caputi, non ha risparmiato nessuno: tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var.

Livornese, 31 anni, ha diretto con sicurezza Cagliari-Cittadella dì Coppa Italia, finita 3 a 1 per i sardi. Sempre vicina all’azione, ha fischiato poco, ma bene. Aveva già diretto gare di B e la stessa Cittadella. Ma il Cagliari è la prima squadra della massima serie della sua carriera. Domani tornerà a studi e ricerca nella fondazione Adapt e all’Universitâ di Bergamo. Un battesimo che porta fortuna al Cagliari, tornato alla vittoria dopo due mesi. Un successo che vale l’ approda agli ottavi. (fonte Ansa)