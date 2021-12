Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Con il suo cuore sull’Europa centrale l’anticiclone sta dando vita ad una fase stabile su buona parte dei settori centro-occidentali del Continente. Si tratta di un campo di alta pressione particolarmente solido, con massimi barici di 1035hPa destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni, quando sposterà il suo centro più a nord, verso il Regno Unito, dove raggiungerà anche i 1040hPa a ridosso del weekend. Tuttavia, lungo il suo fianco destro, continueranno a scorrere deboli correnti settentrionali verso l’Adriatico, responsabili del prolungamento di una certa variabilità anche sulle nostre regioni orientali e ioniche, mentre sul resto d’Italia proseguirà il bel tempo, ma con la presenza di foschie e nebbie nonché sostanze inquinanti sulla Val Padana e su tratti di quelle del Centro Italia, specie nelle ore più fredde.

METEO GIOVEDÌ 16 DICEMBRE. Cambia poco sull’Italia, con l’anticiclone sempre protagonista sull’Europa centro-occidentale e le solite infiltrazioni di correnti nordorientali verso l’Adriatico che determineranno un po’ di variabilità dalle Marche alla Basilicata, con possibilità di qualche debole pioviggine sull’Adriatico tra Molise e alta Puglia. Altrove tempo stabile, ma con foschie e nebbie anche dense sulla Val Padana, localmente persistenti anche di giorno sul Piemonte orientale e lungo il corso del Po e in nuova intensificazione in serata soprattutto su Piemonte orientale, bassa Lombardia e ovest Emilia. Temperature senza variazioni, con forti inversioni termiche al Nord e sulle valli del Centro Tirreno. Ventilazione debole o moderata settentrionale.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: ancora una giornata stabile su Toscana e Lazio con sole prevalente e al più addensamenti a tratti sui settori appenninici. Temporanea maggiore variabilità sul Lazio centro-meridionale, in particolare tra litorale romano e Agropontino dove non si esclude anche qualche fugace piovasco in mattinata. Non mancherà comunque il sole che anzi sarà dominante entro il pomeriggio. Temperature in lieve calo in quota tra Umbria e Lazio, poche variazioni altrove, sempre sopra le medie del periodo con punte di oltre 14°C. Venti fino a moderati da Nordest, eccetto che sul basso Lazio. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Commento del previsore Lazio

Pressione in aumento sulle regioni del medio Tirreno con correnti secche nord orientali, a garanzia di giornate dal tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi per lievi ed innocue velature o stratificazioni di passaggio. Solo giovedì si potrà avere temporanea maggiore variabilità sul Lazio, con sporadici piovaschi non esclusi tra romano e Agropontino. Locali gelate al mattino sulle pianure della medio-alta Toscana, e nei fondovalle appenninici ed Umbri riparati dai venti da Nordest, che torneranno temporaneamente in rinforzo da giovedì, accompagnando un addolcimento momentaneo delle temperature minime. Temperature massime in aumento specie sull’alta collina. Probabile l’arrivo di fredde correnti continentali nel weekend, in un contesto climatico che si manterrà però asciutto e soleggiato (salvo locali precipitazioni sull’Appennino Laziale), ma più rigido e ventoso.

