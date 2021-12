Natale 2021 ad Ardea, concerti e trenino delle feste in città: gli eventi in programma

Ardea – Il Natale arriva anche ad Ardea con un programma di eventi che animeranno la città tra musica, concerti e il trenino delle feste.

Domenica 19 dicembre torna il tradizionale appuntamento con Ardea Filarmonica che presenta il “Concerto di Natale 2021” alle ore 17.30 nella sala consiliare “Sandro Pertini”, in Via Laurentina Km 33 Ardea. L’evento vede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la partecipazione dell’Ardeafilarmonica diretta dal maestro Raffaele Gaizo.

In programma anche degli omaggi musicali ai grandi di ogni tempo, da Ennio Morricone a Gigi Proietti passando per Louis Armstrong. “Il concerto di Natale è l’occasione per scambiarci gli auguri e rinnovarli alla nostra città – ha affermato Patrizia Andreoli presidente dell’Associazione Filarmonica di Ardea – ma anche a chi ci supporta nelle nostre innumerevoli iniziative e concerti”.

Durante il Concerto di Natale sarà presentata la V edizione invernale di “Ardea Jazz” che si svolgerà alla fine di gennaio. La partecipazione al Concerto di Natale è come sempre gratuita ma è obbligatoria la prenotazione e il possesso del Green Pass rafforzato.

Per i più piccoli c’è anche il trenino di Natale, partito già dal 7 dicembre proseguirà la sua corsa fino al giorno di Natale. Si tratta di un’ iniziativa condotta in collaborazione don la società di trasporto pubblico Lazio Mobilità.

