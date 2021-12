Natale 2021, dopo due anni il Papa torna sulla loggia di San Pietro per l’Urbi et Orbi

Città del Vaticano – Dopo due anni tornano sulla Loggia esterna delle Benedizioni, quella centrale della Basilica di San Pietro, il messaggio e la benedizione Urbi et Orbi che Papa Francesco impartirà il prossimo Natale. Lo comunica la Sala stampa della Santa Sede, dopo che gli ultimi messaggi, sia pasquali che natalizi in questo periodo di pandemia erano stati pronunciati dal Papa dall’interno della Basilica di San Pietro, ai cancelli dell’Altare della Confessione o dall’Aula delle Benedizioni. Non mancheranno, quindi, in piazza San Pietro anche il picchetto d’onore e il suono degli inni previsti in questi casi. Un segno, che Francesco vuole dare, di un graduale ritorno alla normalità, verso la progressiva uscita dall’incubo-Covid.

