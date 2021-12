Nuoto, esplosivo oro di Razzetti nei 200 farfalla: “Campione del mondo.. suona bene..”

Razzetti affamato di vittoria e quel talento esplosivo, quasi indomabile che esprime in piscina, sta conquistando i podi di tutto il mondo. E’ campione iridato Razzo e l’oro se lo prende per quei 200 farfalla del record italiano già suo, che migliora di sei centesimi: 1:49.06. Il tempo della storia per Alberto, felicissimo: “Non me l’aspettavo.. sono contento, non so cosa dire – dichiara emozionato ai microfoni di Raisport – dopo l’Europeo ho fiducia e posso migliorare ancora. devo realizzare ancora.. campione del mondo suona bene..”.

Già campione europeo in corta nella specialità, è padrone in vasca dei 25 metri. Progressione pazzesca per l’atleta delle Fiamme Gialle che è sempre un Titano, anche se non partecipa alla Isl con i Toronto Titans.

(foto@DeepBlueMedia)

